Depuis près de vingt ans, l'entreprise normande Biocombustibles (Calvados) achète, transforme, transporte et stocke le bois énergie pour sécuriser l'approvisionnement des chaufferies régionales. Elle prend une nouvelle dimension en ce début d'année 2017.

Le port, un endroit stratégique

L'entreprise s'agrandit et double sa surface avec 13 000 m2 d'exploitation supplémentaires sur le port de Caen-Ouistream à Blainville-sur-Orne. "Être sur le port de Caen est important pour nous car les équipements du port sont performants et adaptés à nos activités", explique Jean-Jacques Ribot, président de Biocombustible. Cet agrandissement permet notamment la création d'un bureau administratif avec un laboratoire d'analyses. "Nous pouvons ainsi gérer sur place la traçabilité du bois et sa qualité".

214 chaufferies collectives normandes alimentées

Le port est également un endroit stratégique et surtout de proximité pour alimenter les chaufferies de l'agglomération. En effet, Biocombustibles assure déjà l'approvisionnement en bois énergie de la bibliothèque Alexis de Tocqueville, des serres horticoles de la Ville de Caen et du réseau de chaleur de la Guérinière. Au total l'entreprise normande alimente 214 chaufferies collectives dans la région qui elles-mêmes approvisionnent 42 000 logements.





Biocombustibles en chiffres:

40 salariés

20 millions d'euros de chiffres d'affaires

17 plateformes de stockage en Normandie

55 000 tonnes de bois en stock permanent

