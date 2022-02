Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mardi 28 février

MANCHE

L'Arc Club Saint-Lois invite toutes les femmes à une initiation de tir à l'arc dans la Salle saint Ghilsain rue de l'Exode à Saint-Lô, rendez-vous ce dimanche 5 mars 2017 de 10h à 12h. Plus d'infos sur arcclubsaintlois.fr et au 06 83 26 33 01.

La Compagnie du tambour revient avec sa Revue " So Chic " au Cabaret Tambour de Saint-Vaast-la-Hougue. Mise en scène originale et fascinante, costumes somptueux et chorégraphies subtiles pour vous offrir un show éblouissant. Retrouvez de sublimes danseuses du Brésil, d'Irlande, de Chicago, de Paris. Plus d'infos au 02 33 20 30 97.

CALVADOS

Ce samedi 4 mars 2017, le stade Malherbe de Caen reçoit le SCO d'Angers pour le compte de la 28ème journée du championnat de ligue 1. Billetterie et renseignements smcaen.fr. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest, la radio du Sport en Normandie !

Plus de 25 ans de scène, un dixième album studio, le premier opus de nouvelles chansons depuis 13 ans accompagné d'une tournée majeure de la plus grande interprète française des dernières décennies. Icône en Russie, en Chine, et dans d'innombrables pays où elle représente la quintessence de la chanson française éternelle, Patricia Kaas est avant toute chose un miracle scénique. Retrouvez-la sur la scène du Zénith de Caen ce samedi 4 mars 2017. Infos et résa sur zénith-caen.fr.

ORNE

Dans une élégance singulière aux fières allures d'acteur de série B, le chanteur rouennais, Boule est un artiste hors normes dont le décalage quelque peu déjanté fait des miracles à chaque apparition. Aussi fortement apprécié pour ses textes ciselés et mordants que pour son cheveu sur la langue qui transcende admirablement les mots, Boule est en concert afterwork à la Luciole à Alençon ce vendredi 3 mars 2017 dès 19h.

Vous ne savez pas quoi lire, regarder ou écouter ? Venez chercher des idées ou proposer vos coups de coeurs autour d'un café. La médiathèque de Flers Agglo vous invite à partager vos impressions sur les livres, vidéos ou CD qui vous ont marqués, c'est chaque premier samedi du mois, de 11h à 12h.

A LIRE AUSSI.

Slimane, Boulevard des airs, Igit, Léa Paci etc. : découvrez la programmation du Tendance Live à Caen