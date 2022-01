Rouen. À Rouen, un homme frappé au visage pour une sacoche

Il est un peu plus de 2h du matin le dimanche 12 février 2017 lorsque la police est appelée rue Lafayette à Rouen (Seine-Maritime) suite à un vol avec violence. Sur place, les policiers trouvent la victime, qui leur explique avoir reçu plusieurs coups au visage de la part de deux individus qui lui ont pris sa sacoche en cuir avant de prendre la fuite en direction du centre commercial Saint-Sever.

Pas de papiers d'identité

L'homme a le visage gonflé. Il donne le signalement de ses agresseurs mais préfère rester avec les policiers pour essayer de les retrouver. Rapidement, la victime reconnaît ses agresseurs dans une rue voisine. En effet, les deux individus correspondent au signalement et l'un d'eux porte une sacoche.

À la vue de la police, celui-ci pose la sacoche et continue sa route comme si de rien n'était. Interpellés par la police, les deux individus n'ont pas de papiers. Le premier dit avoir 16 ans et être sans domicile fixe, le second à l'air saoul et ne donne qu'un prénom. La victime a porté plainte et ses deux agresseurs ont été placés en garde à vue.

A LIRE AUSSI.

Normandie : le client ne règle pas sa course et tend un piège au chauffeur de taxi

À Elbeuf, ils agressent violemment deux jeunes avant d'être rattrapés par la police

Orne : dix-huit mois de prison ferme pour un jeune braqueur