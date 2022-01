La rentrée économique de Joaquim Pueyo, maire et président de la communauté urbaine d'Alençon

Joaquim Pueyo maire et président de la communauté urbaine d?Alençon a fait un point sur la rentrée économique... avec des chantiers dans les délais... le parc Elan... la population sera d?ailleurs associée pour lui trouver un nouveau nom, la zone commerciale sur la zone ouest d?Alençon, la redynamisation du centre-ville... ou la maison des associations...



Le futur site de la Providence, vaste propriété appartenant à des religieuses en plein centre ville : les projets présentés par un groupe privé n?ont pas reçus d?accueil favorables... la municipalité se porte acquéreur, avec une volonté de construire 25 logements sociaux...



Avec la communauté urbaine, permettre à la société Euro CRM de s?implanter zone Mantelet, avec à la clé la création d?une centaine d?emplois...



Autre préoccupation pour le premier magistrat de la ville, l?accueil des personnes âgées.... avec la signature ce vendredi après midi de la vente d?un terrain pour la construction d?une maison de retraite de 83 lits route d?Ancinne, l?ancienne maison de retraite sera transformée en résidence pour personnes âgées autonomes... et puis pour vieillir le mieux possible, le maire de la ville veut mettre ses administrés au vélo... un système de prêt gratuit pour quelques mois sera organisé dès le printemps prochain...



et puis, Joaquim Puyo a rappelé son soutien total à Martine Aubry...Lla première secrétaire du Parti Socialiste est candidate aux primaires du parti pour les futurs présidentielles de 2012....

