François Fillon en visite à Mortagne au Perche ce vendredi matin

Après Nicolas Sarkozy en janvier dernier, puis, plus récemment, Xavier Bertrand le ministre du travail et de la santé, et Gérard Larcher le pdt du Sénat, c?est le premier ministr qui vient à son tour sur les terres du perche ornais ce vendredi...



François Fillon est attendu en fin de matinée... il sera accompagné par Bruno Lemaire, le ministre de l?agriculture.

Une visite, sur le thème de « la situation de l?agriculture française ».

Le 1er ministre visitera le « Gaec de l?étoile » ? avant une table ronde d?1/2h avec des représentants du monde agricole ? enfin, François Fillon prononcera un discours au Carré du Perche.

Une visite sur les terres de Jean-Claude Lenoir, député maire de Mortagne et candidat investi par l?UMP, pour les élections sénatoriales du 25 septembre prochain....en marge de cette visite ministérielle, et pour protester contre les mesures d?austérité du gouvernement, une dizaine de syndicats, d?associations, et de partis de gauche : appellent à une manifestation, en fin de matinée ? des manifestants qui seront confinés sur la Place de la République.

