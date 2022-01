Saint-Loup. Encore du froid et de la neige pour la soirée et la nuit en Normandie

Sur la carte de Météo France, les prévisions font état d'éventuelles chutes de pluies et de neige mêlées sur le Cotentin, le centre et le sud Manche dans la soirée et dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 février. La Seine-Maritime pourrait également accueillir quelques flocons en fin de soirée et en début de nuit. Ce samedi 11 février, à 17h30, l'ensemble des départements Normands étaient toujours en alerte jaune à la neige et au verglas.

Des températures négatives dans la nuit

Le verglas, c'est l'autre préoccupation des autorités, les basses températures (de -1 à 1°) au petit matin conjuguées à des chaussées encore humides pourraient conduire à la formation de plaques de verglas compliquant ponctuellement la circulation. Dans la Manche, les services des routes du conseil départemental sont en alerte et appellent à la vigilance, dimanche 12 février sur le réseau départemental.

