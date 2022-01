Granville. Carnaval de Granville: les places pour le concert s'arrachent

Le public était invité à venir retirer les 1000 premiers billets pour le concert d'ouverture du carnaval de Granville, le samedi 11 février à partir de 9h à l'office du tourisme de Granville. Un concert gratuit, avec " La caravane passe " et en première partie " The school of rock ". Le public est déjà au rendez-vous. A 9h21, il n'y avait plus de place à distribuer. Une deuxième sera organisée, le 18 février.

Le concert d'ouverture du Carnaval aura lieu, le vendredi 24 février.

