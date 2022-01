Le Salon de l'Habitat d'Alençon a bien lieu

Ce sera la 9ème édition, pendant 3 jours, du 23 au 25 septembre, avec nocturne le vendredi soir jusqu'à 21h.



90 exposants sont attendus, dans tous les secteurs de métiers du bâtiment.



Et avec une exposition sur les métiers des années 1900: en démonstration, mais aussi avec une exposirion de plusieurs centaines d'outils.



Côté animation: les métiers de la mosaïque et de la décoration, avec des ateliers pour les plus jeunes.



Salon de l'habitat - Alençon.

23/ 25 septembre.

Parc Elan.

Avec Normandie FM.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire