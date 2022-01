Cinq titres de champion du monde, trois championnats d'Europe et deux titres olympiques. Même s'il n'est pas au premier plan sur le terrain, Jean-Christophe Mabire s'est constitué un sacré palmarès aux côtés des différentes générations de handballeurs français. Depuis plus de vingt ans, ce kiné installé à Montville (Seine-Maritime) accompagne, soigne et vibre avec les Costauds, les Barjots ou les Experts.

10 titres majeurs

Pendant plus d'un mois, il a vécu en vase clos au plus près de l'équipe. Avec les contraintes de sécurité que cela comprend. Alors maintenant que la compétition est achevée, celui qui officie toujours à Montville retrouve doucement ses marques. Malgré tous les titres, cette nouvelle médaille d'or garde une saveur particulière. "Chacune est différente, parce qu'à chaque fois les joueurs et le contexte ne sont pas les mêmes", confie le kiné.

Chaque jour, les membres de l'équipe médicale font partie des premiers levés et des derniers couchés. "Il faut préparer l'entraînement du matin, gérer les éventuelles blessures et après les matches, il faut faire les soins et les massages, parfois jusque très tard", détaille Jean-Christophe Mabire. Cette proximité avec les sportifs crée forcément des liens assez forts. De par son ancienneté dans le staff, Jean-Christophe se sent surtout proche des historiques du vestiaire, comme Thierry Omeyer, Daniel Narcisse ou Michaël Guigou.

Le confident des joueurs

Heureusement pour lui et pour les Bleus, peu de blessures ont enrayé la mécanique. "Pour le cas de Luka Karabatic, c'était trop grave pour que nous puissions faire quoi que ce soit", confie le kiné. Ce qui n'est pas le cas pour Timothée N'Guessan. Forcément, Jean-Christophe Mabire a des liens particuliers avec le jeune seinomarin qu'il a eu comme joueur quand il était entraîneur. "Avec sa talonnade, il fallait tout le temps le freiner pour qu'il ne reprenne pas trop tôt et ne fasse pas une rechute", se souvient le kiné.

Des souvenirs, il en a forcément des tonnes avec les années. Mais le Montvillais est également tourné vers le futur. En mai, l'équipe de France reprendra la compétition pour les qualifications au prochain championnat d'Europe. Si le staff compte toujours sur lui, Jean-Christophe en sera. "Tant que la passion est là", pourquoi s'arrêter?

