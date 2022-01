Caen. A Caen, passer le code de la route devient plus simple !

Le samedi 28 janvier 2017, le groupe SGS Objectif Code a ouvert une nouvelle salle d'examen à Caen (Calvados). L'entreprise privée ambitionne de simplifier le passage du code de la route grâce à une plateforme en ligne où il est possible de s'inscrire en candidat libre ou via l'auto-école. Le site internet permet à l'internaute de gérer son inscription, sa réservation et son paiement dans un seul et même temps. La société souhaite également réduire les délais d'attente grâce à une amplitude horaire agrandie (jusqu'à 19h) et "des plannings optimisés" (du lundi au samedi).

Les professionnels également convoités

Objectif Code n'entend pas s'adresser uniquement aux candidats libres. Les professionnels des auto-écoles ont également la possibilité de pré-réserver leurs places d'examen et de suivre en temps réel les inscriptions et les résultats des élèves.

L'ouverture de salles d'examen privées a été rendue possible avec la loi Macron de juin 2016, qui a ouvert aux prestataires extérieurs le passage du Code de la route, jusque-là encadré par l'État. Le tarif de l'inscription, fixé à 30 €, reste encadré par l'État.

Objectif Code : Centre Sécuritest - 101, rue de la Délivrande à Caen