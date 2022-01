Le temps s'améliore... de belles éclaircies aujourd'hui dans un ciel encombré de quelques nuages...T° de 6° à 19°

Les T° sont plus fraîches ce mercredi matin... 6° à Flers... 7°5 à Alençon, et L?Aigle... 8°2 à Mortagne et à Argentan....



Après la dissipation des rares bancs de grisaille matinale, on retrouve un ciel changeant avec éclaircies et passages nuageux. Pas de pluie notable de prévue en dehors d'une petite ondée possible à la mi-journée sur les reliefs du Bocage et du Pays d'Auge. Le vent reste faible d'ouest dominant.

Les températures sont assez fraîches ; elles évoluent entre 6 degrés le matin et 17 à 19 degrés l'après-midi.



Ce soir et cette nuit ... De larges éclaircies se développent en présence d'un beau clair de lune. La baisse des températures est sensible ; en fin de nuit, les minimales descendent vers 4 à 6 degrés, voire un peu moins ponctuellement. Des bancs de brume ou de brouillard se forment alors par endroits dans cet air rafraîchi.

