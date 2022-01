L'essentiel du sport régiuonal du week-end du 18 septembre

6ème journée de Ligue 1

Déplacement de Caen à l?AJ Auxerre. Coup d?envoi samedi à 19h.

Après 3 défaites consécutives, face à Lille, Rennes, et Toulouse, les bas-normands doivent absolument se ressaisir.

Au classement, Auxerre est à égalité de points avec les Malherbistes ? mais le goal-average met les bourguignons 3 places devant les caennais?



7ème journée de Ligue 2

Laval Reçoit le Stade de Reims. Coup d?envoi vendredi à 20h à Le Basser.

? et samedi à 14h30 : Le Mans FC reçoit Metz.



Le 3ème tour de la Coupe de France sera disputé dimanche à 15h, avec l?entrée dans la compétition des clubs de Cfa2 ? à noter notamment le match entre Flers, qui évolue dans cette division ? et St Lo : équipe de DH.

Les ornais restent sur une victoire en championnat, le week-end dernier, face à l?équipe B de Vannes.



Basket

matches de préparation à la saison de Pro A.

Le Mans participe à partir de vendredi au Tournoi de Brest : match à 21h contre Kiev.



Le traditionnel « Tournoi Espoir Pro », pour marquer la rentrée du basket à Alençon. C?est samedi et dimanche, avec les équipes de Roanne, Orléans, Paris, Le Havre, Cholet, Le Mans? Matchs disputés dans les gymnases de St Germain du Corbéis et du site universitaire de Montfoulon.



Course à pieds:

La 3ème édition des « Galopades du Patrimoine », vendredi, dans les rues d?Alençon.

Course pédestre en semi-nocturne, sur 6km400 ou 11km600. Départ à 20h, Cours Clémenceau.

Avec à 19h45 : une course pour les enfants.



Sports mécaniques :

La 9ème manche du championnat de France de Rallycross est disputé ce week-end sur le circuit Maurice Forget, à Mayenne. 105 engagés en D1, D1A, D3,D4, et Logan Cup.



La fête du sport « nature » à Argentan, avec Normandie FM :

Sur le site des « pâtures », samedi de 9h à 17h30, pour une découverte du sport en famille : avec découverte des activité proposées sur Argentan, avec possibilité de les tester : rando, VTT, canoë, tir à l?arc, biathlon, tir à la carabine?

Avec aussi : randonnée pédestre, jogging, VTT sur 20km, randonnée cyclo sur 50km, et une autre, familiale, sur 20km?



Enfin, Courses hippiques

L'hippodrome de la Bergerie au Haras du Pin rouvre ses portes, dimanche :

à partir de 13h ? avec 7 courses de plat et d'obstacles et nombreuses animations.

C?est en partenariat avec Normandie FM.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire