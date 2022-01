Surchage de travail chez MMA au Mans, 28 salariés observent un arrêt de travail d'une heure

Ils ne réclament ni des augmentations de salaires, ou quelconque autre avantage... seulement du personnel en plus... Les 28 salariés des opérations clientèles collectivités des MMA au Mans ont observé un arrêt de travail d?une heure mercredi matin ... ils se disent surchargés de travail... conséquence du non remplacement d?un départ à la retraite sur 3... Le service, chargé des appels d?offres des collectivités locales, est aujourd?hui amputé de 5 personnes... au point que certains appels ne sont plus traités....

