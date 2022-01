Au Mémorial, l'Histoire se découvre en famille

C'est une façon autre de découvrir l'Histoire et d'interroger la mémoire : le Mémorial de Caen (Calvados) propose en effet des visites "animées" à destination des familles du lundi 6 février jusqu'au 5 mars 2017.

Les grandes questions de la Seconde Guerre mondiale

Conduites par un guide du musée, elles présentent les grandes questions de la Seconde Guerre mondiale et s'articulent autour de la découverte de documents d'époque et de manipulation d'objets. Une façon pour les plus jeunes de s'approprier l'Histoire autrement.

Pratique. Du lundi 6 février jusqu'au 5 mars au Mémorial de Caen. Horaires : 11h et 14h30. Tarifs: 4,5€ pour les adultes, en supplément du billet d'entrée. 3€ en supplément du billet d'entrée pour les - 18 ans. Réservations sur place. Informations sur

A LIRE AUSSI.

Normandie : José Mizrahi, juif aux parents déportés pendant la guerre, raconte la vie de ses sauveurs

Calvados : des stages de citoyenneté pour les délinquants au Mémorial de Caen

En... quête de famille

Que restera-t-il des deux mandats de Barack Obama ?