les éclaircies reviendront largement cet après midi après un petit passage perturbé en matinée... T° de 10 à 24°

Météo France a relevé ce vendredi matin : 10°0 à L?Aigle, 10°6 à Flers, 10°9 à Argentan, 11°2 à Mortagne et 11°8 à Alençon



Les ondées orageuses se produisent actuellement sur le Bocage et gagnent le Perche par le sud ce qui justifie la mise en vigilance de couleur jaune de notre département dès la fin de nuit. Ces ondées, plus marquées et fréquentes sur le Perche, s'éloignent avant la fin de matinée. Après ce petit passage instable, un temps sec, agréable et bien ensoleillé persiste le reste de la journée sous un ciel variable et peu nuageux. Le vent faible finit par s'orienter à l'ouest l'après-midi. Les températures maximales sont voisines de 22 à 24 degrés.



ce soir et la nuit prochaine :



La soirée est agréable et douce sous un ciel bien dégagé, les nuages reviennent couvrir très progressivement le ciel par l'ouest en cours de nuit. Le vent d'ouest à sud-ouest est faible.

Les températures minimales sont voisines de 10 à 11 degrés.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire