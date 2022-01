À la rentrée de septembre, 71 classes doivent fermer et 33 vont ouvrir dans le département. C'est ce que prévoit la nouvelle carte scolaire des écoles maternelles, primaires et élémentaires dévoilée il y a quelques semaines. Un ratio "plutôt satisfaisant" pour Laurence Guillouard, secrétaire départementale du syndicat SNUIPP-FSU du Calvados. "À la rentrée 2017, on aura une perte de 830 élèves due à une baisse démographique. Dans le même temps nous avons des classes qui ouvrent mais ça n'est pas non plus du luxe".

