Haut débit pour tous en 2025... objectif gouvernemental... l'Orne débloque 150 millions d'euros !

Les départements veulent leur « part du gâteau », et tous planchent actuellement sur leur « Sdane » : Shéma Directeur d?Aménagement Numérique ? c?est le cas dans l?Orne, avec toute une série de réunions à travers le département, depuis la mi-juin Cette mise en ?uvre de « l?Internet à très haut débit », était au menu du Conseil des Ministres de mercredi avec une priorité du gouvernement : le câblage des villes, de ses administrations et Zones d?activités, par de la fibre optique.

Mais l?enveloppe financière est ridicule : 900 millions d?? sur 5 ans, pour toute la France ? alors que 150 millions seront par exemple nécessaires pour le seul département de l?Orne !

Les collectivités : région, départements, communes, et les initiatives privées devront financer la différence, d?autant que le gouvernent affirme que tout citoyen y aura accès d?ici 2025 , même dans les zones les moins peuplées, comme dans l?Orne ? et c?est là que les choses se compliquent : bien qu?ils bénéficieront d?1milliard d?euros de prêt gouvernemental, les opérateurs privés risque de na pas bousculer en zone rurale : pas assez rentables.

Heureusement, des « réseaux d?initiative publique » pourront faire le job à leur place?et c?est justement un tel réseau que prépare le Conseil Général de l?Orne : 150 millions d?? d?investissement, pour desservir 150 communes ? les Communautés de communes devront prendre en charge les dessertes plus rurales.

