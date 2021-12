le beau temps s'installe progressivement... belles éclaircies et quelques nuages alterneront ce vendredi... T° de 12 à 25° ...l'amélioration se confirmera ce week-end !

Météo France a relevé ce vendredi matin... 12°2 à Argentan, 12°8 à Mortagne, 13°0 à Flers, 13°5 à L?Aigle, 13°8 à Alençon,



La grisaille brumeuse présente au lever du jour se déchire en matinée et laisse la place à un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le vent faible vient du nord-nord-est. L'impression de beau temps prédomine, d'autant plus qu'on attend des températures maximales enfin de saison et comprises entre 23 et 25 degrés de Flers vers Bellême.



ce soir et la nuit prochaine : Les éclaircies, déjà bien présentes en soirée, s'élargissent à la tombée de la nuit et le ciel est bien dégagé. La nuit est calme et tranquille avec un vent faible de nord-est. Les températures s'abaissent aux environs de 11 à 13 degrés.



la tendance de notre week-end ? Samedi, les nuages bas du petit matin vont se disloquer pour laisser le soleil donner de belles éclaricies, dans un ciel encore encombré de nuages élevés... dimanche, le soleil devrait être éclatant toute la journée... les T° évolueront de 12° le matin à 23° l?après midi

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire