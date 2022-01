L'humoriste Olivier de Benoist invité de Tendance Confidences

Site Officiel de Olivier de Benoist

En quelques années, Olivier de Benoist, appelé ODB, a su imposer son style sur scène grâce aussi à Laurent Ruquier et Michel Drucker. Né en Champagne il a reçu une éducation stricte et religieuse. S’ensuivent de brillantes études de droit à Paris. Dans le cadre de son nouveau spectacle 0/40 ans, bientôt en Normandie, il s'est confié à Jean-Luc Lefrançois pour l'émission Tendance Confidences.

Vous venez régulièrement en Normandie pour des raisons familiales. Un lieu de respiration et d’inspiration ?

Oui ma belle-mère habite à côté de Granville dans un village qui s’appelle Champeaux. Quant à ma mère elle est originaire de Bretagne. Je me qualifierai bien comme un breton-normand.

Votre humour ne manque pas de pétillant puisque vous êtes né en champagne. Entre le spiritueux et le spirituel vous trouvez l’équilibre et la modération ?

Je suis un fan de champagne et mes grands-parents faisaient du cidre brut. Pour ce qui est du spirituel, j’ai eu une éducation catholique, je suis allé à l’école des Jésuites. Effectivement, je suis catholique pratiquant et je me reconnais dans ses valeurs. Je suis tout à fait en phase avec cette religion. Pour autant je ne fais pas de prosélytisme je n’en parle pas dans mon spectacle...

S’en suivent de brillantes études de droit à Paris. Est-ce que l’humour donne tous les droits ?

Je pense que non. Au nom de l’humour faire mal, être méchant je ne suis pas certain que ce droit nous soit octroyé. Pouvons-nous rire de tout ? c’est une question que posent tous les journalistes depuis Charlie Hebdo. Je commence par demander est-ce qu’on est obligé de rire de tout ? Moi j’aime le rire généreux, positif, de la salle.

Vous êtes issu d’une lignée de généraux. Votre prénom et votre nom : Olivier Marie Emmanuel baron de Benoist de Gentissard autrement dit O D B. Humour et famille ça fait bon ménage ?

L’humour c’est aussi l’une des caractéristiques des familles nombreuses. J’ai donc 6 frères et c’est vrai qu’à table on rit beaucoup. Et là-dessus, mes parents ont fait un sans-faute. L’autorité, quand elle n’est pas injuste ça rassure. Le simple fait que je fasse ce métier aujourd’hui prouve que mes parents ont été capables de donner suffisamment de libertés pour pouvoir s’affranchir.

Pensez-vous que pour être humoriste et artiste il faut être rigoureux ?

Il faut être extrêmement rigoureux pour faire rire. Quand on fait de l’humour il y a une musique, quand on fait, un sketch, et qu’on n’a pas la bonne mélodie, on n’aura pas le rire ; la vanne est trop longue. Faire rire suppose de la rigueur. Il faut aussi être vigilant à la zone de confort. Vous pouvez avoir tendance à refaire la même partition, ce que nous pourrions appeler l’habitude.

Quelques mots sur votre nouveau spectacle 0 à 40 ans sans misogynie !

Je décide de faire amende honorable. Après un passage chez les misogynes anonymes. C’est l’heure du bilan... je refais sur scène le film de ma vie, tel un équilibriste, avec un risque de rechute qui me guette à chaque réplique... Si vous ne me croyez pas, venez voir le spectacle !

