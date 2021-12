Juillet s'acheve sous le soleil... il brillera sans grande concurrence samedi et surtout dimanche... T° de 11 à 23°

Les nuages de ce vendredi après midi, vont peu à peu prendre le large pour donner un peu plus de place aux éclaircies.... la nuit sera claire et tranquille... il fera au petit matin, 11 / 13°....



Samedi de l'air plus frais gagnera par le Pays d'Ouche en cours de matinée. Mis à part une petite baisse des températures, la principale conséquence positive de ce changement de masse d'air sera de bénéficier d'un temps très ensoleillé avec peu ou pas de nuages.



Les T° maxi seront comprises entre 21 et 22°



Dimanche, le ciel restera dégagé et bleu... le soleil brillera de plein feu...

Les T° seront stationnaires....

