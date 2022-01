Manche : Salon de l'Habitat à Saint-Lô

Le Salon de l'Habitat de Saint-Lô se tient les 3, 4 et 5 février 2017 au Parc des Expositions. Nouveauté cette année : grande exposition de camping cars et caravanes neufs et d'occasion. Animation "Tables Rondes" : vendredi 3 février de 15h à 16h sur le thème : Comment financer son habitat, dimanche 5 février de 15h à 16h sur le thème : Comment faire des économies d'énergies ?. Conférence sur le home staging le samedi 4 février avec Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux avec questions/réponses des visiteurs.

Pratique : de 10h à 19h. Entrée : 3€ (gratuite aux enfants de moins de 12 ans accompagnés). Parking gratuit.

Emission spéciale, le samedi 4 février 2017, de 9h à 12h30 sur Tendance Ouest, en direct du Salon de l'Habitat.

Ecoutez, Muriel Delacroix, Directrice du Parc des Expositions de Saint-Lô :