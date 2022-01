Caen. Bonne table à Caen. Mei Wei, rue du 11 novembre

Dans la salle du restaurant, un slogan annonce la couleur. Bienvenue dans le "fast-food asiatique d'aujourd'hui". À peine entrés que le sourire du personnel posté derrière les vitrines abritant différents plats, vous met à l'aise. Pour un en-cas le midi, les menus ne manquent pas et il serait dommage de ne pas partir à la découverte de la spécialité de la maison: les raviolis, symbole de la gastronomie chinoise. Il est bon de le rappeler!

Préparation sur place

Trois propositions sont ici mises en avant: boeuf, oignons, céleri et cinq parfums; porc, chou chinois et poireaux à la coriandre; et végétarien avec des légumes de saison. La maison garantit la fraîcheur des produits avec des raviolis préparés le matin même. Une douzaine de pièces sont alors servies dans une petite boîte en carton qui les conserve au chaud, le temps de finir son entrée.

Lors de notre passage, deux soupes, une miso et une autre pékinoise à base de pousses de bambou, d'épices, de bouillon de poulet et de champignons, étaient proposées par le chef. Il faut compter 12,90 € pour cette combinaison agrémentée d'une boisson. Au réfrigérateur trois bières asiatiques sont au programme notamment, dont la Thaïlandaise Shinga, plus forte que les deux Japonnaises. Pour les petits appétits, le menu banh-mi avec ces tapas asiatiques, en ravira plus d'un. Dinde marinée grillée, porc mariné rôti et oeuf à la plancha sont au programme.

Côté dessert, la maison a opté pour une offre plus occidentale avec des madeleines ou des muffins, entre autres.

Mei Wei, 6 Rue du 11 Novembre, 14000 Caen, +33 9 80 72 85 15

