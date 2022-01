Rouen. Football: en Coupe de France, Quevilly Rouen Métropole reçoit Marseille Consolat

Retour à la Coupe de France pour Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui va disputer les 16ème de finale mardi 31 janvier 2017 sur sa pelouse du stade Robert Diochon face à Marseille Consolat à partir de 18h.

Une équipe déjà vue

Après avoir passé les 32ème de finale face à l'équipe de Drancy qui évolue en CFA, les joueurs de l'agglomération rouennaise devront disputer ce tour face à une équipe qui évolue dans le même championnat de National qu'eux, à savoir Marseille Consolat.

Ce ne sera donc pas la première confrontation entre les deux équipes puisque celles-ci se sont déjà rencontrées il y a un peu plus d'un mois et demi pour compte de la 15ème journée. Ce vendredi 9 décembre 2016, les joueurs de Manu Da Costa avaient terminé la rencontre sur le score de 2-2 et le gardien normand Dan Delaunay avait sauvé les siens sur un penalty arrêté dans les arrêts de jeu de la rencontre.

Quevilly Rouen Métropole, toujours 2ème de son championnat à égalité de points avec le leader Concarneau espère donc continuer son aventure en coupe pour continuer à jouer sur deux tableaux.

