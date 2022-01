Caen. A Caen, des fouilles archéologiques sur le tracé du nouveau tramway

L'Institut national des recherches en archéologie préventive (Inrap) mène, du lundi 30 janvier au vendredi 10 février 2017, un diagnostic d'archéologie à Caen (Calvados). Les fouilles, localisées sur les pelouses du Château, derrière la station de tramway "Quatrans", n'ont aucune incidence sur la circulation.

Une nouvelle station de tramway

La création d'une nouvelle station de tramway "Château-Quatrans" est à l'origine du diagnostic. La station accueillera le terminus de la troisième voie de tramway qui desservira la presqu'île de Caen.

Les recherches portent sur les fondations d'un quartier d'habitation construit au XIVe et XVe et détruit au cours des bombardements de la Seconde Guerre Mondiale. Si les résultats s'avèrent intéressants, des fouilles plus approfondies pourraient être engagées par l'État.

