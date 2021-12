La préfecture de l'Orne classée 5ème pour son efficacité à délivrer des documents

Alors qu?il ne faut qu?une dizaine de minutes pour obtenir une carte grise dans l?Orne, il vous faudra patienter plus d?une heure, parfois plus dans d?autres préfectures....

Le député UMP des Côtes d?Armor, Marc Le Fur, a présenté une étude sur l?efficacité des préfectures.... l?Orne est 5ème, derrière, la Lozère, le Cantal et le territoire de Belfort... la Mayenne est 32ème, la Sarthe 34ème, la Manche 82ème, le Calvados, 87ème.... une étude réalisée sur la délivrance de documents comme les permis de conduire, cartes grises, passeports, ou la carte nationale d?identité .....

