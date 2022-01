Tendance Sports (REPLAY) : Avranches prépare la Coupe de France, Franck Nivard au nirvana, voyage au Gabon avec Franck Garnier et la Route du Rhum 2018 avec Jérémy Andorin

Le menu de votre émission Tendance Sports de ce dimanche 29 janvier était des plus copieux. Du football, avec Avranches en Coupe de France et un Normand en Coupe d'Afrique, du cheval avec l'incroyable 5e prix d'Amérique de Franck Nivard, du tennis avec un alléchant 24e Challenger Cherbourg-La Manche ou encore de la voile, avec le projet Route du Rhum 2018 conduit par Jérémy Andorin et plein d'autres surprises. A vos marques, prêts, écoutez !