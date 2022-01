Missy Elliott présente "I'm Better" en vidéo

Missy Elliot va bientôt sortir son 7ème album studio, 12 ans après le 6ème!! Elle a eu de gros problèmes de santé, mais elle a réussi à trouver la force pour revenir sur le devant de la scène et elle veut le faire savoir! "I'm better" (je suis meilleure) s'adresse aux autres femmes du hip-hop et notamment Nicki Minaj.

Elle a dû retarder le sortie de son album pour des raisons de communication, afin de frapper plus fort au moment de sa sortie! Ce qui nous permet d'avoir un avant-goût avec ce 3ème extrait, le premier de 2017, "I'm better". Son clip est très bien fait avec de beaux effets visuels et de superbes chorégraphies.