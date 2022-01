Avranches. Prix d'Amérique 2017 : La Normandie (encore) sur le toit du Monde avec Bold Eagle et Franck Nivard ! 

L'hippodrome de Paris-Vincennes et ses dizaines de milliers de spectateurs réunis pour la plus grande réunion hippique de l'année qu'est celle du Prix d'Amérique, ont eu du mal à se remettre de l'exploit sportif qu'ils ont vécu en ce dimanche après midi 29 janvier 2017.

2e victoire pour Bold Eagle, 5e titre pour Franck Nivard

Lancé dans la course sur un départ moyen, le grand favori de l'épreuve, le cheval ornais Bold Eagle et son driver manchois Franck Nivard, a parfaitement redressé la barre sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Idéalement calé dans le dos de Belina-Josselyn emmenée par Jean-Michel Bazire, à l'abord du dernier virage, l'équipage normand a survolé les débats pour l'emporter avec une facilité déconcertante, sous les vivas de turfistes aux anges d'assister à la 2e victoire de Bold Eagle et à la 5e de Franck Nivard qui chasse plus que jamais le record absolu et les 8 victoires de Jean-René Gougeon.

L'arrivée :

17- Bold Eagle (Franck Nivard), 5- Belina Josselyn (Jean-Michel Bazire), 6- Lionel (Matthieu Abrivard), 4- Propulsion (O. Killstrom), 2- Briak- Dark (David Thomain)