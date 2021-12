Ciel perturbé, entre nuages porteurs d'averses de pluies et d'éclaircies... T° de 6 à 9°

Météo France relevait ce mercredi matin : 6° à Flers, 6°2 à L?Aigle et Mortagne, 6°9 à Argentan, 7°4 à Alençon,



Des petites pluies ou des averses éparses se produisent encore en matinée, sous un ciel très nuageux à couvert.



Le vent de nord-ouest se fait toujours bien sentir.



Cet après-midi est plus calme ; les averses deviendront moins fréquentes et les éclaircies s?élargiront au fil des heures.



Les températures restent fraîches, elles ne franchiront pas les 9° cet après midi !...

