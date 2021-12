Blocage des abattoirs: Bigard assigne des producteurs et les syndicats FDSEA et Jeunes Agriculteurs

Le groupe Bigard entame un bras de fer avec les producteurs bovins !

Le leader français de la viande bovine, a assigné en référé, mardi soir, des éleveurs pour obtenir la levée du blocage des abattoirs de Cherré en Sarthe, Coutances dans la Manche et Cholet dans le Maine-et-Loire.....

Les producteurs y ont pris position dimanche soir.... A Cherré, 36 personnes ainsi que les syndicats FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de la Sarthe et de la Mayenne sont assignées devant le tribunal qui examinera l'affaire ce mercredi ... Dans la Manche, trois responsables de la FDSEA ont été assignés....

Les producteurs réclament une revalorisation des prix à la production...

Eleveurs bovins, industriels et distributeurs se retrouvent mercredi pour dégager un compromis sur les prix de la viande sous l'égide d'un médiateur du ministère de l'Agriculture mais les producteurs ont décidé de maintenir le blocage de neuf abattoirs du groupe Bigard en France tant qu'un accord n'aura pas été trouvé.

