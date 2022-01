La MDU de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) accueille mardi 7 février 2017 une pièce originale, qui raconte avec humour l'histoire du théâtre. Depuis sa création au printemps 2016, cette pièce à la fois ludique et pédagogique a souvent été jouée devant un public scolaire. L'auteure et metteure en scène Amélie Chalmey, de la Compagnie Alchimie répond à nos questions.

Sur scène, seuls deux comédiens donnent vie à votre texte. Quels rôles jouent-ils?

"En une heure, les deux comédiens, Romain Tamisier dans le rôle de Diony et Marie-Charlotte Dracon alias Sarah, présentent, racontent et jouent l'histoire du théâtre occidental, de ses origines jusqu'à nos jours. Avec de multiples changements de personnages, c'est un véritable voyage dans le temps et l'espace qu'ils nous proposent. Diony joue Dionysos, Eschyle, un prêtre, James Burbage, un prof de culture italienne, Roméo, Victor Hugo tandis que Sarah incarne une bacchante, Sophocle, Dieu, la reine Elizabeth I, un élève, Juliette, un bourgeois, Jules Janin: un véritable défi!"

Quelle est l'originalité de cette pièce?

"Pour raconter cette histoire, nous avons choisi le parti pris des anecdotes croustillantes, des secrets à révéler et des scoops sur les grands hommes et femmes du théâtre. Nous parlons ainsi de Sophocle, Molière, Shakespeare, Victor Hugo à la manière de Nikos Aliagas sur TF1 dans son émission 50' inside. La référence est évidente pour nous. Cela nous permet d'aborder de manière ludique ce sujet."

Quels sont les épisodes marquants de l'histoire du théâtre que vous avez choisi de présenter?

"Nous avons découpé cette histoire en périodes. La première évoque le culte de Dionysos, dieu du vin, de la fête, puis du théâtre. La seconde, c'est la Grèce antique avec le concours d'auteurs bisannuel. La troisième, le théâtre médiéval. La quatrième, le théâtre de la Renaissance avec le théâtre élisabéthain, le siècle d'or espagnol, la commedia Dell Arte, le théâtre classique français.

La cinquième période nous entraîne vers le théâtre bourgeois. Avec la sixième, nous arrivons au temps des metteurs en scène. Puis enfin, septième et dernière période: le théâtre contemporain et ses diverses formes. Nous traversons donc les plus grands courants qui ont amené le théâtre à être ce qu'il est de nos jours."

Quelles sont les valeurs que vous défendez par vos choix de mise en scène?

"Nous croyons qu'il n'est pas nécessaire d'être dans une salle immense et noire, avec une scénographie gigantesque ou des costumes grandiloquents pour entraîner le spectateur dans une véritable épopée théâtrale. Nous croyons au pouvoir de l'imagination, à l'intelligence du spectateur, à son éducation car le spectateur est bien le pilier central de toute cette histoire: sans lui, le théâtre ne pourrait simplement pas exister."

Pratique. Mardi 7 février à 20h. MDU de Mont-Saint-Aignan. Tarif 5€. Tél. 02 32 76 93 01

