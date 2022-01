Vandalisme sur des voitures, vols, et même déplacement d'une pelleteuse à Argentan: deux jeunes ornais condamnés à 1 an de prison ferme

Dégradations volontaires de véhicules, vols aggravés... deux jeunes de 19 et 25 ans ont été chacun condamnés à un an de prison ferme, le plus jeune écope en plus d?un suris de 2 ans de mise à l?épreuve, par le tribunal correctionnel d?Argentan, mardi, après midi dans le cadre de leur comparution immédiate... dimanche matin, vers 8h, au terme d?une nuit en discothèque, ils avaient vandalisés plusieurs voitures à coups de marteau, près du commissariat d?Argentan... un peu plus tôt ils avaient démarré une pelleteuse sur un chantier... ils ont été emmenés directement à la maison d?arrêt de Coulaines près du Mans à l?énoncé du verdict pour y effectuer leurs peines...

