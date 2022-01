L'Agenda en Normandie : vendredi 3 février

MANCHE

Le Pôle Hippique de Saint-Lô accueille plusieurs compétitions de horseball cette année. Samedi et dimanche il s'agit de la compétition pro-élite de niveau national organisée par l'Association Coup d'envoi, comptez 3 euros l'entrée. Retransmission en live sur : livehorseball.fr rubrique Live. Plus d'infos sur polehippiquestlo.fr.

Dimanche, partez en famille à la découverte du Judo au Judo club de Barneville-Carteret. Il s'agit d'une journée d'animation sportive autour du judo pour le grand public à la salle omnisports de 9h30 à 17h, entrée libre et gratuite. Plus d'infos sur judo-club-barneville-carteret.fr.

CALVADOS

La finale de la coupe de Normandie de cyclo cross se déroule sur l'hippodrome de Deauville la Touques ce dimanche. Il s'agit d'un circuit long de 2850 m, que les coureurs vont parcourir à plusieurs reprises suivant les catégories. Les meilleurs coureurs normand, mais pas seulement, seront au départ de ce grand prix qui sonne la fin de la saison en cross et le début de la saison sur route. Les organisateurs attendent 180 coureurs.

A partir de samedi et jusqu'au 26 février, découvrez un enchanteur village hivernal dans les Jardins de l'Hôtel de Ville de Cabourg. La ville vous propose de venir patiner sur le plus grand coeur de glace. Les patineurs profiteront ainsi des joies de la glisse en extérieur sur une surface de plus de 350 m². Les plus petits disposeront également d'une patinoire synthétique de 70 m².

ORNE

Ce soir, retrouvez Keefaz en afterwork gratuit à la Luciole à Alençon. De retour avec un 3ème opus baptisé « Mauvaises graines », KEEFAZ, originaire d’Alençon, a su s’affranchir des frontières régionales pour devenir celui qu’il rêvait d’être : L’une des références du reggae francophone. Entre roots moderne et ragga digital il va vous emporter avec lui dans un beau voyage.

Dimanche dès 10h, c'est la demie finale des championnats de France de cross country au stade municipal de Mortagne-au-Perche. Cette manifestation regroupe, dans 9 courses, près de 1800 athlètes venus de tout l'Ouest de la France. En parallèle 2 compétitions seront organisées, un intercomités minimes regroupant les 9 départements de l'inter-région et une course "open" réservée aux masters. Plus d'une centaine de bénévoles seront mobilisés afin d'assurer la réussite de cet événement.