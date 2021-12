Souvent considérés par les citadins comme des petits havres de paix dans la jungle urbaine, les jardins de ville le sont à plus d'un titre. En dehors de l'aspect décoratif, qui reste l'une de premières raisons pour lesquelles les clients de Florian Boulenger, paysagiste à La Main verte à Rouen (Seine-Maritime) font appel à ses services, ils peuvent en effet servir d'isolant.

Créer de l'intimité

"La majorité de nos clients cherchent avant tout à avoir un endroit sympa et joli pour recevoir la famille, reconnaît le paysagiste. Mais il existe pourtant des moyens d'isolation assez peu connus du public". Sans se couper du monde, beaucoup cherchent en effet à créer un peu d'intimité en installant buissons et arbustes autour de chez eux.

"Pour s'isoler des voisins, je propose souvent d'installer des palissades sur lesquelles on fait pousser des plantes grimpantes, type chèvrefeuille ou jasmin, détaille Bruno Hervé, lui aussi paysagiste à Rouen. C'est joli et assez facile d'entretien. On est tranquille les deux premières années et il suffit ensuite de faire appel à un professionnel une fois par an."

S'isoler du bruit

Pour ce qui est du bruit, les demandes en isolation sont beaucoup plus rares expliquent les deux paysagistes. Pourtant, il existe différentes alternatives efficaces pour faire baisser la pollution sonore. "Nous pouvons construire des murs spéciaux, précise Florian Boulenger. Il peut s'agir d'un mur végétal, construit sur une base de 10 cm d'épaisseur et rempli de terre, autour de laquelle poussent des végétaux. L'autre solution est d'utiliser un mur en bois, que l'on peut végétaliser ensuite".