César: Huppert, Cotillard, Ulliel, Sy parmi les nommés

Isabelle Huppert dans "Elle", Marion Cotillard dans "Mal de pierres" et Virginie Efira dans "Victoria", côté actrices, et François Cluzet pour "Médecin de campagne", Gaspard Ulliel pour "Juste la fin du monde" et Omar Sy pour "Chocolat", côté acteurs, font partie des nommés pour les César 2017 qui seront remis le 24 février à Paris, a annoncé mercredi l'Académie.