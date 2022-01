Deux frères, âgés de 29 et 16 ans, auteurs présumés de 4 vols à Alençon, dont un avec violence sur une femme ont été déférés devant le parquet d'Alençon ce vendredi matin

Deux frères âgés de 29 ans, et 16 ans, ont été interpellés mercredi soir vers 23h30, à Alençon pour un vol de voiture, chemin du Haut Eclair, près de l?avenue du Général Leclerc... Les deux jeunes, se sont introduits chez leur victime pour lui voler un ordinateur portable et ses clés de voitures... Alertée, la police s?est retrouvé nez à nez avec les malfaiteurs au volant du véhicule volé... Le conducteur, était alcoolisé, et n?avait plus de permis, déjà annulé par la justice....

Placés en garde à vue, l?enquête à permis de mettre au jour, une série de vols dont un avec violence sur une femme, quartier de la gare... Au total six victimes ont été recensées.... Les deux frères ont été déférés devant le parquet d?Alençon ce matin... le plus âgé, défavorablement connu de la justice pourrait faire l?objet d?une comparution immédiate cet après midi... le plus jeune, mineur, sera présenté devant un juge des enfants ......

