Caen. Sécuriser son bien-être en sécurisant son intérieur

"Il y a des moments où les gens s'affolent et demandent plus de sécurité, lors des vacances d'été par exemple", explique Dominique Prével, à la tête de son entreprise Securiprog, créée en 2013. Basée à Mondeville (Calvados), Dominique Prével se déplace dans toute l'ex-Basse-Normandie pour installer des systèmes d'alarme et de vidéosurveillance chez les professionnels et les particuliers. "L'alarme reste le système le plus efficace pour protéger un logement, explique-t-il. Dans la vidéo il peut encore y avoir des failles, par contre, c'est très efficace en complément de l'alarme, pour les levées de doute par exemple".

Installer une alarme à la suite d'une mauvaise expérience

Pour que ses clients soient le mieux protégés, Dominique Prével a besoin de connaître leurs besoins. "C'est finalement paradoxal parce qu'on entre dans l'intimité des gens pour mieux les sécuriser". Souvent les particuliers font appel à lui quand ils ont eu dans leur entourage, une personne cambriolée ou qu'ils ont eu eux-mêmes dans un passé proche ou ancien, connu une mauvaise expérience. "Les gens ont plus ou moins l'idée du type de protection qu'ils veulent. Je suis là pour leur répondre au mieux".

Faire surveiller sa maison ou ses nains de jardins

Dominique Prével a ainsi déjà eu à installer un système d'alarme dans le jardin d'une dame qui se plaignait qu'on lui vole ses nains de jardin ! "La plupart ce sont souvent des gens qui rentrent tard du travail ou qui ne veulent pas laisser leurs enfants sans une surveillance, et puis bien sûr, les retraités qui partent assez régulièrement de leur domicile".

Comme il faut vivre avec son temps, le numérique fait progressivement son entrée dans les systèmes de surveillance. "Sur les smartphones, on peut activer ou désactiver l'alarme à distance ou avoir accès aux données des caméras de surveillance". De quoi avoir toujours un oeil sur sa maison, même quand on n'y est pas.

Pratique. securiprog@sfr.fr ou 06 28 23 79 64

