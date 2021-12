Flers. Orne : huit entreprises du bocage offrent dix emplois de métallier

Dix emplois de métallier sont à pourvoir immédiatement dans huit entreprises du bassin de Flers (Orne). Faute de candidats, et c'est une première, huit employeurs, avec Pôle Emploi, la Chambre de Commerce et la région Normandie lancent une formation collective de six mois en alternance, qui sera dispensée par l'Association de formation professionnelle de l'industrie (Afpi).

Une formation, un emploi

C'est le dispositif régional "Une formation, un emploi" qui financera cette formation, du 20 mars jusqu'à fin septembre. Celle-ci débouchera sur un titre professionnel reconnu, le CQPM. Les entreprises se sont engagées ensuite à embaucher: des contrats en CDD de plus de six mois, ou en CDI. Durant leur formation, les demandeurs d'emploi continueront de toucher leurs indemnités de chômage. Ceux qui auraient épuisé leurs droits, toucheront une indemnité de stagiaire de la formation professionnelle.

Gilbert Courteille, dirigeant de l'entreprise TMP, à Pointel:

Information collective et test le 31 janvier 2017

Les demandeurs d'emplois intéressés doivent se présenter le 31 janvier 2017 à 9h30, dans les locaux de la CCI, à l'aérodrome de Flers. Une information collective sera dispensée sur la formation, mais aussi sur le profil des postes à pourvoir. Puis ce seront des tests sur les prérequis et la motivation. Tony Machado, initiateur de ce projet:

