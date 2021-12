Coupe Davis: Noah laisse Monfils au piquet

"Benzema aussi, il ne joue pas avec l'équipe de France", a lancé Yannick Noah avec son sens de la formule, dans un comparatif osé avec la situation de l'attaquant du Real Madrid, mis en examen dans l'affaire de chantage à la sex-tape impliquant son équipier en équipe de France, Mathieu Valbuena.

Lors de sa prise de fonction fin 2015, capitaine Noah avait prévenu: tout écart de conduite par rapport au groupe ne resterai pas sans conséquence, refusant ainsi de faire des "sélections politiquement correctes".

Des paroles aux actes. Mardi, il a lancé un premier signe fort, en sanctionnant le meilleur joueur français au classement ATP, Gaël Monfils, 6e joueur mondial.

"Il s'agit de privilégier l'état d'esprit du groupe, quel que soit le joueur concerné ou l'adversaire. La règle doit être la même pour tout le monde", a rappelé Noah mardi, lors d'une conférence téléphonique.

"Gaël, c'est par rapport à l'état d'esprit du groupe que j'essaie d'instaurer. Pour l'instant, c'est beaucoup mieux pour l'état d'esprit du groupe qu'il soit en-dehors pour ce premier match", a estimé Noah.

Le comportement de Monfils lors de la demi-finale de Coupe Davis en septembre a passablement énervé le capitaine, vainqueur du Saladier d'argent en 1991 et 1996 en tant que capitaine.

"Il suffit de regarder ce qui s'est passé l'année dernière, cela va sans dire. Par rapport à ce que l'on a vécu l'année dernière, je n'étais pas à 100% convaincu. Je veux être certain à partir de maintenant d'avoir des joueurs complètement intégrés à l'état d'esprit de l'équipe", a lancé Noah, qui a "un sentiment d'inachevé" par rapport à la campagne 2016 de la France en Coupe Davis.

"Prouver" sa motivation

En cause, le forfait de dernière minute de Monfils pour une mystérieuse blessure à Zadar, en septembre pour la demi-finale contre la Croatie, alors qu'une semaine avant il disputait une demi-finale de Grand Chelem.

"Je pense qu'il aurait pu essayer, regrette encore Noah. L'an dernier, il a fait sa meilleure saison et a joué un match de simple (en Coupe Davis, NDLR). Il a joué un match en Guadeloupe. En quarts, il n'a pas pu jouer mais a gagné un tournoi après et pour la demie, il a été en demi-finale de l'US Open et n'a pas pu jouer une semaine après".

Noah ne ferme toutefois pas définitivement la porte à la "Monf'" pour le reste de la saison de Coupe Davis. "C'est à lui de voir", a estimé le capitaine, demandant au joueur "de nous prouver qu'il était motivé", sur et en dehors du terrain.

Outre cette sanction sportive à l'encontre de Monfils, Noah a accordé un peu de repos à Jo-Wilfried Tsonga.

"Jo m'a demandé d'être libre quelques temps, pour être auprès de sa femme", a expliqué Noah, alors que le joueur avait pris les devants en annonçant son forfait dans la foulée de son élimination en quarts de finale de l'Open d'Australie mardi par le Suisse Stan Wawrinka.

"Aujourd'hui, j'ai juste envie de me reposer avec les miens. La première priorité, c'est ma femme et mon futur enfant", a expliqué le Manceau, 31 ans, qui réside en Suisse.

Pour le 1er tour de Coupe Davis, face à une équipe du Japon sans son meilleur atout, le 5e joueur mondial Kei Nishikori, Noah s'appuiera sur Richard Gasquet, 18e mondial et éliminé en 8es de finale de l'Open d'Australie.

Gasquet, qui avait tenu son rôle contre la Croatie, sera épaulé de Gilles Simon (25e), la France pouvant également se reposer sur son équipe de double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Respectivement N.1 et N.2 mondiaux.

A LIRE AUSSI.

Tennis: Monfils, blessé aux côtes, déclare forfait pour Paris-Bercy

Tennis: Monfils, blessé, forfait pour Paris-Bercy

Paris-Bercy: Murray a le N.1 dans le viseur

Open d'Australie: possibles Murray-Federer en quart et Djokovic-Nadal en demi