Le dispositif de lutte contre le grand froid de cet hiver mis en place dans l' Orne et le Calvados

La Préfecture de l?Orne a présenté son dispositif « plan grand froid » pour cet hiver : il s?agit de mettre en alerte tous les services, les capacités d?accueil et d?hébergement pour les personnes précaires .....Il existe une soixantaine de places d?accueil d?urgence dans l?Orne, pour une population de mal logés, et notamment des femmes seules avec enfants et de sans domicile fixe.... C?est l? Arsa, qui gère ce dispositif d?accueil d?urgence......ainsi que la plate forme téléphonique d?urgence au 115 !

L?hiver dernier près de 300 personnes avaient été hébergés dans les centres d?accueil d?Alençon, Argentan, Flers et l?Aigle .....



Dans le Calvados, le plan grand froid prévoit 270 places d?urgences.... alors que les associations d?aides au mal logés estiment à 500, le nombre de personnes vivant dans la rue.......

