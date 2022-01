Chaine humaine ... mais mini manif, à Alençon

Une journée déclinée dans l?Orne: plusieurs rassemblements sur un appel intersyndical ? par exemple ce midi à Alençon ... mais avec seulement 170 manifestants; il y a 1 mois ils étaient entre 3500 et 5000 à chaque rassemblement.



Cette énième mobilisation fait figure d?acharnement d?un petit groupe d?irréductibles.



L?ambition annoncée était de réaliser une chaine humaine, symboliquement, entre Pôle Emploi et la Caisse Primaire d?Assurance maladie ? mais faute de combattants, la chaine humaine a du marcher pour rallier les points prévus!



Pas grand monde non plus ce matin dans les rues de Caen : 2500 manifestants seulement ? ils étaient 35.000 il y a encore quelques semaines ? lycéens et étudiants sont sagement restés en cours.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire