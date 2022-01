Caen. "Girls don't cry" : la musique rock-électro au féminin

"Girls don't cry" est un concept original: c'est en effet une tournée de concerts aux quatre coins de l'Hexagone qui présente des artistes féminines sur scène. Sur scène mais pas seulement : "Girls don't cry" chercher également à lutter contre les inégalités hommes-femmes dans le vaste domaine de la création artistique.

Soirée caennaise

Le groupe Vox ouvrira la soirée : formation venue de Montpellier, Vox se distingue par ses influences à la fois garage, punk et soul. Une combinaison indie-rock plus qu'efficace pour électriser la salle du Portobello. Détour électro-acide avec La Pietà qui se décrit comme n'étant "pas là pour plaire, mais toujours pour déranger". Enfin, c'est le duo caennais Daisy, qui revendique une pop à la fois soul et intimiste, qui clôture cette affiche haute en couleurs.

Samedi 28 Janvier à 21h au Portobello. Tarif 5€. Tél. 07 70 25 89 64

