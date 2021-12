"Dans 10 ans? Le Cargoö sera toujours debout, sourit Jean-Marie Potier, le directeur de la salle de musiques actuelles de Caen (Calvados), depuis un peu plus d'un an. Il y aura sans doute des écrans un peu partout disséminés dans la salle et le club. Du numérique un peu partout aussi".

Renouveler tout le parc son et lumière

A l'aube de fêter sa première décennie, le Cargö est toujours bien à flot. Son secret ? Certainement celui de toujours anticiper pour s'adapter aux sons du moment. "Le Cargö est vraiment un bel équipement pluri-disciplinaires. Demain la vidéo et le numérique seront encore plus présents sur scène et dans la musique des artistes, c'est pour cela qu'il faut remettre les outils du Cargo au goût du jour". Sur les cinq prochaines années, le directeur prévoit de changer le parc son et lumière "qui doit être revu entièrement pour être plus moderne".

Cela fait partie de l'objectif du directeur de travailler sur la reconnaissance artistique de la salle de musiques actuelles, "pour être au plus près des tendances". Le festival Nordik Impakt a également tout son rôle à jouer. "Nous voulons vraiment inscrire le festival dans la durée".

Pop, rap, électro, jazz, métal... "La jeune scène caennaise est dynamique et musicalement polygame dans le sens où tous les groupes se mélangent. Il y a une singularité artistique forte qu'il faut préserver", indique le directeur.

En 2016, le Cargo a accueilli 33 000 spectateurs. "C'est 2 000 de moins que l'année dernière, mais ça reste une très belle année".

10 ans du #cargocaen #caen | Voici la programmation complète de cette semaine anniversaire que nous avons hâte de vivre avec vous ? #CARGÖ1Ö pic.twitter.com/4Oe1QqUKTC — Le Cargö (@CargoCaen) 17 janvier 2017

