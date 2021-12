L'archery tag est la grande nouveauté dans les activités proposées au Five de Carpiquet (Calvados) en ce début d'année 2017. Activité consistant à se tirer dessus avec un arc et des flèches en se cachant pour éviter les offensives adverses, l'archery tag a été créé aux États-Unis en 2011. Devenue une marque déposée, la marque Tag Archery vend des licences un peu partout dans le monde.

"Pas besoin d'être un grand archer"

Le Normand Philippe Levadé, passionné de tir à l'arc, a été le premier Français à proposer cette activité. Voyageant d'abord tout au long de l'Hexagone, proposant son activité dans des séminaires ou conventions, comme lors du Bordeaux Geek Festival en mai 2016, le Caennais a voulu s'implanter chez lui en partenariat avec le Five de Carpiquet.

"C'est très simple, il n'y a pas besoin d'être un grand archer, petits et grands peuvent s'y retrouver." Avec des flèches dotées d'une sorte de marshmallow en mousse au bout et un casque, l'Archery Tag permet aux Guillaume Tell en herbe (NDLR, héros de l'indépendance de la Suisse) de se tirer dessus en toute sécurité !

Pour s'essayer au Tag Archery, il suffit de réserver sur le site internet : http://www.tagarcheryfrance.com

