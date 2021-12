Yvetot. Près de Rouen, une association se mobilise pour aider un jeune homme tétraplégique

Un accident et tout bascule. En octobre 2016, Gauthier est devenu tétraplégique à la suite d'un accident sur une course d'obstacles. Depuis, le jeune père de famille de 26 ans originaire d'Épinay-sur-Duclair (Seine-Maritime) se bat pour regagner petit à petit en autonomie.

Pour le soutenir, ses amis et ses collègues ont fondé l'association Tous solidaires avec Gauthier. À travers différentes manifestations, ils cherchent à récolter des fonds pour aider le jeune homme à acheter des équipements afin de retrouver de l'autonomie.

De nombreux équipements à acheter

Dans un premier temps, une première enveloppe de près de 30 000 € est nécessaire "pour acheter un fauteuil adapté et des outils de communications spécifiques", confie Annabelle, la femme de Gauthier. Dans un second temps, le couple va devoir acheter un véhicule adapté au fauteuil de Gauthier et travailler avec un architecte spécialisé pour modifier les plans de la maison qu'ils sont en train de construire.

C'est justement pour apporter une aide financière à la famille que l'association fondée par ses proches se mobilise. "Grâce à une cagnotte sur le site Leetchi, nous avons déjà récolté plus de 13 500 €", précise Élodie Delwarde, une des membres de l'association. Pour compléter cette somme, des manifestations sont prévues pour récolter des dons.

Une pièce de théâtre pour récolter des dons

Le samedi 4 février 2017, c'est une pièce de théâtre qui sera organisée au profit de l'association. Pour apporter son aide à son ancien élève, le lycée agricole d'Yvetot prêtera gracieusement un amphithéâtre pouvant accueillir 330 spectateurs. "Pour le moment, 125 personnes ont déjà réservé", indique Élodie Delwarde. La pièce Chacun sa croix de Jean-Christophe Barc sera jouée par la compagnie d'une amie de Gauthier et tous les bénéfices reviendront au jeune homme.

Pratique. Pièce de théâtre Chacun sa croix, au profit de l'association Tous solidaires avec Gauthier. Samedi 4 février 2017 à 20h30 au lycée agricole d'Yvetot. Places à 15 € pour les adultes et 8 € pour les enfants disponibles en suivant ce lien.

