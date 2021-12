Tendance Sports : l'énorme week-end basket des normands, la belle VikHand's Cup (Handball), le carnet de santé du rugby régional et l'Open de tennis de Saint-Lô à l'honneur

Ce dimanche 22 janvier 2017, votre émission Tendance Sports était de retour avec un menu très hétéroclite. En football, Caen encore privé de match doit composer. En handball et en tennis, la VikHand's Cup et l'Open de Saint-Lô étaient au coeur du menu, tout comme le bulletin de santé du rugby normand à mi-saison. Enfin, le basket normand a connu un week-end de rêve, nous étions à Caen, Mondeville et La Glacerie !