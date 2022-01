L'Agenda en Normandie : mardi 31 janvier

MANCHE

Ce mercredi, suivez le match des 16ème de finale de la Coupe de France d'Avranches en direct et en intégralité sur Tendance Ouest dès 17h45. Tendance Ouest la radio du sport en Normandie !

Pour le bonheur des amateurs d'adrénaline, la fête foraine de la Chandeleur est installée à Saint-Lô, Plage verte, avec ses nombreux manèges jusqu'au dimanche 19 février 2017. Venez, en famille, vivre le frisson et de grandes sensations ! C'est ouvert le mercredi de 14h à 19h, vendredi de 16h à minuit, samedi de 14h à 1h du matin et dimanche de 14h à 20h30. Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 22h avec reprise des horaires de week-end.

CALVADOS

Polichinelle, Arlequin & Colombine appartenaient à la commedia dell'arte, un genre de théâtre populaire italien dont l'origine remonte au XVIe siècle. Dans Masques et Bergamasques de Gabriel Fauré cet après-midi à 15h30 rue Carel à Caen, ces personnages dansent le menuet et la gavotte – deux danses anciennes s'il en est ! – précédées d'une Ouverture pleine de vivacité et suivies d'une paisible Pastorale.

L'Omaha Beach Kart à Voile se tient samedi et dimanche chez Eolia Normandie à Colleville-sur-Mer. Il s'agit d'une compétition nationale de karts à voile et de Blokart. Au programme : compétitions avec manches karts à voile en alternance avec les manches blokart, repas puis remise de lots de l'amitié.

ORNE

Que laissera-t-on quand on sera morts ? A partir de ce questionnement, Julie Deliquet et ses amis du collectif In Vitro conçoivent l’épilogue de leur saga familiale à succès « Des années 70 à nos jours » – La Noce, Derniers remords avant l’oubli, Nous sommes seuls maintenant. Dans ce quatrième et ultime volet, deux histoires de deuil s’entrecroisent au Théâtre d'Alençon ce soir dès 20h30, comptez entre 5 et 20 euros l'entrée.

Les conteurs amateurs de l’Espace Xavier Rousseau vous invitent au pays des contes d’ici et d’ailleurs. Chaque premier mercredi du mois, ils vous proposent de partir à la découverte d’un nouveau thème. Petits et grands repartiront avec des histoires plein les oreilles et la clé de la maison des contes... Rendez-vous demain dès 16h à la Médiathèque François Miterrand à Argentan.