Première offensive de la neige aujourd'hui, mêlée avec de la pluie ! T° de 0 à 4°

Météo France a relevé ce matin, sous abri... 0.4° au Merlerault... 1° à L?Aigle... 1°6 à Argentan et Mortagne au Perche... 1°8 à Flers, 2°2 à Alençon !



On signale un peu de neige ce matin sur la région de Gacé sur la plaine d?Alençon. En cours de journée, c'est un temps froid et instable qui va gagne l'ensemble de nos régions sous un ciel chargé.



Localement, des giboulées de pluie et neige mêlée, de neige ou de grésil risquent de blanchir momentanément les sols, en particulier sur les reliefs et en forêt. La vigilance reste donc de rigueur sur les routes.



Les températures restent basses : 3 à 4 degrés seulement cet après midi . Le petit vent de nord à nord-ouest renforce la sensation de froid.

