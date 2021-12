Rouen. Hockey-sur-glace (Magnus): les Dragons de Rouen maîtres du derby à Amiens (2-1 ap)

Et de quatre pour Rouen ! 4ème derby et 4ème victoire pour les Dragons qui ont remporté une préciseuse victoire lors de la 35ème journée chez les voisins Amiénois, hier soir.

Les deux équipes ne se lâchent pas

Le premier tiers est équilibré entre les deux équipes et finalement personne n'arrive à faire la différence dans ces premières vingt minutes de jeu, score 0-0. Il faut attendre le début du 2ème tiers pour voir les choses évoluer et les locaux inscrire un premier but par l'intermédiaire de Yannick Riendeau qui trouve un trou de souris pour le 1-0. Les Dragons vont pousser et réussir à égaliser suite à un rebond bien converti par Dan Koudys à trois secondes de la fin du 2ème tiers 1-1.

La décision en prolongation

Le score n'évoluera pas dans le 3ème tiers et les deux équipes doivent se rendent en prolongations. Après une pénalité de 2+2 infligée aux Rouennais plutôt contestable mais bien tenue par les Dragons, c'est finalement Jordan Perret qui inscrit le but de la victoire après plus de huit minutes dans cette prolongations (2-1).

Rouen remet le couvert dès ce dimanche, contre Grenoble

Pas de changement au classement pour les joueurs de Fabrice Lhenry, qui conservent la 2ème place à deux points du leader, Gap.

Prochain match, dès demain, dimanche 22 janvier 2017 face aux Brûleurs de Loups de Grenoble.

