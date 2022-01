temps hivernal pour ce week-end, T° négatives, jusqu'à - 6° ... ciel généralement nuageux, légèrement floconneux

Ce vendredi soir et en nuit :

Persistance d'un temps froid et assez nuageux avec quelques brumes givrantes en fin de nuit. Attention donc à la présence de givre et de glace au sol, les températures minimales plongeant entre -3 et -6 degrés.

Le vent faible à modéré s'oriente au sud-est.



Demain, samedi, le temps reste froid sous un ciel chargé. Quelques petites chutes de neige sont à craindre du Bocage au Pays d'Auge, la neige pouvant alors blanchir les sols, surtout sur le Nord-Bocage. Ailleurs, le risque neigeux devrait juste se limiter à voir voltiger par moments quelques flocons.

Les températures maximales ne dépassent guère 0 ou +1 degré.

Le vent de sud-est demeure faible.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire